Det var i tidsrommet august 2015 til juli 2017 at hun skal ha levert elektroniske meldekort til NAV. Kvinnen i 30-årene skal ha unnlatt å føre opp 1.102 timer hun hadde arbeidet hos ulike arbeidsgivere. Opplysningene hennes ga utbetaling av dagpenger på 148.115 kroner. Dette har medført et tap for NAV.