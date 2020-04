18-åring sparket politiet

nyheter

Det var i forbindelse med pågripelse og at han skulle settes i arresten på Alta lensmannskontor at han sparket en politibetjent i leggen.

Alta tingrett fant mannen skyldig i å ha sparket politibetjenten. Politibetjenten forklarte at de hadde vært nødt til å legge mannen i bakken og sette på han håndjern da de skulle sette han i arresten. Han måtte bæres inn på cella og ble lagt på gulvet. Sparket kom etter at håndjernene var tatt av.

Tiltalte forklarte at han var ganske full og ikke husket det hele. Han beklaget det masse. Han var også tiltalt for å ha slått en annen politibetjent i armen og for å ha slått en kamerat med flat hånd. Begge disse punktene ble han imidlertid frikjent for.

Som hovedregel skal vold mot politiet straffes med ubetinget fengsel. Utgangspunktet for straff er fengsel i 18 dager. Siden det var snakk om en ung, ikke tidligere domfelt mann i en sårbar livssituasjon, ble han i stedet idømt samfunnsstraff.