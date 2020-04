Forbyr campingvogn og spikertelt

nyheter

I en pressemelding opplyses det at kommuneoverlege Tuija Niiranen iverksetter dette fra 8. april, hjemlet i smittevernloven.

– Bruk av campingvogner vil – i likhet med bruk av hytter i en annen kommune – i tillegg til å belaste vår helsetjeneste føre til at flere reiser til vår kommune, oppholder seg tettere og har dårligere hygienemuligheter enn normalt. Dette innebærer økt smitterisiko i en kommune, der det ikke er kjent at smitten sprer seg akkurat nå. Bare en test av 54 har så langt vær positiv, heter det.

Ordfører Hans Isak Olsen gjør det klart at de ønsker å gjøre alt for å hindre at smitten sprer seg.

– Vi har ingen å miste. Av hensyn til Kautokeino befolknings liv og helse, så ber jeg om at folk som ikke er bosatt i Kautokeino i år holder seg i sin egen hjemkommune. Når denne krisen er over, så ønsker vi alle velkommen hit igjen, er beskjeden.