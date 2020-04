nyheter

– Vi ønsket å se mulighetene, ikke bare begrensningene. Derfor blir det Bollorenn likevel – bare på en annen måte. Det har vært Bollorenn i 40 år, sier Lene Bull Kristensen.

Sammen med Lone Strand Kvale og Odd Inge Haugan står hun for årets Bollorenn. Løypa blir kjørt onsdag, så fra skjærtorsdag kan man gå rennet, når på dagen det passer for den enkelte familie. Det blir satt opp Start-skilt på Langvannet som før, og oppgavene er fordelt på sju poster ute i løypa. Men det blir ingen fysiske oppgaver, for å unngå kontakt.

– På mange hytter har man hengende diplomene fra alle år på veggen. Vi synes det var kjedelig om det skulle bli et hull, sier Bull Kristensen.

Når man har fullført rennet, sendes svaret inn digitalt. Og diplomene blir lagt ut så heller ikke da har man fysisk kontakt.

– Vi gjør dette for ungenes del. Mange av ungene har vært lenge på hytta, uten å ha mye kontakt med andre. Da kan denne ene dagen på ski med familien være en oppmuntring, sier hun.

Hytteforeninga oppfordrer til å ta korona-restriksjonene på alvor, til å ikke gå mange i lag, holde avstand og være nøye med å vaske hendene.

– Og husk at vi gjør dette for ungenes del. Nå må vi stole på hverandre, og forsøke å google svarene. Dette er bare for gøy. Og så har vi fått flotte premier som vi vil trekke blant de som har deltatt, sier hun.

Rennet er åpent for alle, og man oppfordres til å gå ulike dager fra skjærtorsdag. Mer informasjon kan man få på hytteforeningas Facebook-gruppe.





