– Mange ledige er delvis i jobb

Antall helt arbeidsledige i Troms og Finnmark er faktisk redusert fra 12.604 til 12.221 personer siste uke, men samtidig har antall delvis ledige gått opp fra 4.138 til 5.274.

– Bildet av arbeidsmarkedet under koronasituasjonen er dermed noe mer nyansert. De helt ledige utgjør nå 9,4 prosent av arbeidsstyrken, mens de som er delvis ledige utgjør 4,0 prosent, heter det i en pressemelding fra NAV.

Nedgangen i helt ledige og økningen i delvis ledige må ses i sammenheng med at flere av de nye ledige har begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige, heter det.

– Dette betyr at en relativt stor andel av de arbeidsledige er i delvis jobb, noe som er gledelig. I NAV er vi opptatt av å bidra til at flest mulig er i jobb eller utdanning, og våre ordninger legger opp til at folk ikke skal tape penger på å stå i arbeid samtidig som man er permittert og mottar dagpenger, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i pressemeldingen.

Oppfordringen er dermed at alle som har muligheten, bør jobbe delvis mens de er premitterte. Det kan de enten gjøre hos nåværende arbeidsgiver eller i andre bransjer som har behov for arbeidskraft. Man kan jobbe inntil 60 prosent av det man gjorde før man ble permittert, uten å miste retten til dagpenger. Utbetalingen vil da bli redusert tilsvarende.