Frikjent for erstatning på fem millioner i Skajaluft-saken – saken ankes

Alta tingrett har frikjent voldsmannen etter Skajaluft-saken i juni 2016 for erstatningskravet om fremtidig inntektstap. Mannen er fra før dømt til fire års fengsel for volden, og til å betale 1,5 millioner i menerstatning og oppreisning. Nå var han saksøkt for en erstatning på 5.041.069 kroner for tap av fremtidig inntektserverv.