Arctic Lavvo syr smittevernutstyr for Alta kommune

Arctic Lavvo meldte at 11 ansatte er permittert fra 1. april, men nå har bedriften fått nye oppgaver. Bedriften gjorde et forsøk på å produsere beredskapstelt til stat, kommuner, helsevesen og alle andre som har fått et behov for ekstra lokale under koronakrisen og hadde med dette et håp om å unngå permitteringer av de ansatte.