Torsdag ettermiddag var det en kollisjon mellom to kjøretøyer i Øvre Alta, rundt klokken 18.30, melder Finnmark politidistrikt.

UP har vært på stedet og konkluderer med at fører av det ene kjøretøyet har brutt vikeplikten. Det ble derfor utstedt et forenklet forelegg, som ble vedtatt av fører. Saken er derfor avsluttet.