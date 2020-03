– De som handler nå, vet hva de vil ha

nyheter

Da de strenge retningslinjene for å bremse korona-smitten kom, valgte også Møbelringen å stenge dørene for å hindre smitte, men de hadde en minimumsbemanning på jobb for å ta imot og kjøre ut forhåndsbestilte møbler. Tanken var at de som var ekstra interesserte ville banke på. Men det gjorde de ikke. Og etter hvert som hjemmeperioden skred frem, begynte pågangen på telefon og mail å ta seg opp. Fredag hentet de tilbake en permittert, og åpnet dørene igjen.