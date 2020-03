– Alle kan kontakte oss. Vi har taushetsplikt og du kan være anonym

nyheter

– De spør og snakker om alt egentlig. Ingen spørsmål er for store og ingen for små, sier Siss Mari Solli, avdelingsleder i tiltaksteamet i barn og ungetjenesten i Alta kommune.

8-22

Da samfunnet ble stengt av for to uker siden, ble og alt av tilbud til barn og unge mer eller mindre utilgjengelig. Eksempelvis ble samlingsstedet Huset stengt. Dette har Alta kommune tatt konsekvensen av og i forrige uke startet de en chattekanal for barn og unge mellom 12 og 25 år som betjenes fra 8 -22 mandag til fredag.

– Det vi ser er at ungdom virker til å være opptatte med andre ting, skolearbeid kanskje, tidlig på formiddagen, men fra ettermiddagen av og utover kvelden har vi hatt mange henvendelser, sier Solli, som anslår tallet til å ligge mellom 10 og 40 daglig.

Mange voldsutsatte barn i Nord-Norge må nå vente på å bli avhørt – Jeg vil anslå at omlag halvparten av avhørene må utsettes, sier leder av Statens barnehus i Tromsø Are Evang.

Ni ansatte

Chatten betjenes av ni ansatte, alle som til daglig jobber med barn og unge, som rullerer på arbeidet. Kommer det flere unge til samtidig er det flere voksne som kobler seg til nettet for å ta imot de unges tanker og bekymringer.

– De spør om alt mulig. Noen har spørsmål rundt koronaviruset og lurer på hvordan det kan bli her oppe med oss. Kan de dø av det, kan besteforeldre dø av det. Noen har spørsmål rundt seksualitet, mens andre bare vil ha noen å prate med, om alt og ingenting, sier Solli.

– Har du inntrykk av at ungdommen er mer ensomme nå?

– Det er vanskelig å si, mange er ensomme, uavhengig av koronasituasjonen, sier Solli, som oppfordrer barn og unge til å ta kontakt.

– Opplysninger om chatten ligger på forsiden av Alta kommunes hjemmeside og jeg vil oppfordre unge til å bruke oss. Foreldre må gjerne gjøre ungene sine oppmerksomme på muligheten, sier hun.

– Hva hvis noen sliter med alvorlige ting hjemme nå?

– Alle kan kontakte oss uansett. Vi har taushetsplikt og du kan være anonym. Selv om vi kanskje ikke kan løse alt, kan vi være en innfallsport. Ser vi at det er ting de bærer på som er alvorlige og som vi ikke kan håndtere så vil vi hjelpe dem videre, forsikrer Siss Mari, som legger til at aldersgrensen på 12 -25 år ikke er absolutt.

Alta kommune starter chattekanal for barn og unge – Vi vet at mange barn og unge i Alta er engstelige, og det gjør vi noe med.

– Hvor lenge vil tilbudet vare?

– Det varer så lenge denne situasjonen varer. Kanskje lengre. Vi har vært nødt å omstille oss, som alle andre i samfunnet nå. Selv om det betyr turnusjobbing utover kvelden. Vi har fleksible ansatte og alle er med på dette, sier avdelingslederen.





Hold på rutiner

Mange nettsider er oppdatert for å hjelpe barn og unge gjennom den akutte situasjonen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, skriver blant annet på sine sider: