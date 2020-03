Frp på Stortinget ber Høie gripe inn og stoppe kontrakt for NHS

nyheter

Selv om korona-krisen har hovedfokus hos Frp på Stortinget, er partiet opptatt av å sikre et framtidig helsetilbud i Finnmark på likeverdig nivå med resten av landet. For å sikre trygghet for liv og helse i Finnmark har Frp foreslått tiltak som vil komme befolkningen i hele Øst-Finnmark og den tredelen som bor i Alta-regionen til gode. Forslaget går i hovedsak ut på å oppgradere Nye Kirkenes sykehus til nest høyeste intensivnivå, stasjonere et ambulansehelikopter permanent i Kirkenes og opprette akuttilbud og fødeavdeling i Alta.