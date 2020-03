– Vanskelige tider for innbyggere og bedrifter i nord

nyheter

Samtidig fortsetter NAV jobber med å iverksette nye tiltak vedtatt i Stortinget

– Vi skjønner at mange i vårt fylke har det vanskelig nå, og ser behov for å informere om hva vi i NAV kan hjelpe med i forbindelse med permitteringer og andre konsekvenser av koronaviruset.

Dette er dagens viktigste budskap fra fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen;

– NAV i Troms og Finnmark har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere situasjonen med sterk økning av henvendelser. Vi er i full gang med å styrke bemanningen inn mot saksbehandling av søknader om dagpenger og andre ytelser. Vi vil jobbe så raskt som mulig for at folk skal sikres økonomisk i den situasjonen de står i, sier Kristoffersen og legger til:

– Vi oppfordrer alle arbeidsgivere og permitterte om å holde seg oppdatert om hva de bør gjøre ved permittering og jobbsøk. Dette gjøres best på NAV.NO.

På nav.no kan innbyggerne finne nettstedet arbeidsplassen.no, det mest oppdaterte stedet for ledige jobber og jobbsøkere. NAV oppfordrer derfor de bransjene som nå har behov for arbeidskraft, om å bruke nettstedet aktivt.

I dag har NAV mottatt totalt 6 855 søknader om dagpenger i Troms og Finnmark som følge av permitteringer. 5.2% av arbeidsstyrken i Troms og Finnmark har dermed søkt om dagpenger under permittering i uke 11 og 12. Landsgjennomsnittet er 6.1%.