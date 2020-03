Planlegger ny butikk i Langfjord

nyheter

11. mars ble Langfjord Handel AS formelt stiftet. Annie Mikalsen er daglig leder og Knut Arne Mikalsen er oppført som styrets leder.

– Vi har planlagt dette lenge, men det er ikke like om hjørnet. Det er vanskelig å si når vi får åpnet butikken, forteller Annie.

Planen er å etablere seg i den gamle butikken som har ligget brakk i noen år. Mikalsen har avtale med eieren, men hun understreker at det hele fortsatt er i en planleggingsprosess.

– Vi har jo en plan og vi har trua på dette, selv om det akkurat nå er stillstand overalt, sier Annie.

Spørreundersøkelse

I forbindelse med etableringa har Mikalsen gjennomført en spørreundersøkelse i Langfjorden. Resultatet viser at butikk er et savn i bygda.

– Vi mangler mye i bygda, blant annet butikk og en samlingsplass, så vi håper at dette er noe vi skal få til, sier Mikalsen.

Til å gjennomføre spørreundersøkelsen har Mikalsen fått økonomisk støtte fra Merkur, som er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge. På Merkurs nettside heter det at målsettingen er å sikre folk i distriktene tilgang til en nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur-programmet eies av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Positivitet i bygda

Annie forteller at det fortsatt er mange søknader som skal sendes før alt er på plass. Et ønske er å få til pakkeutlevering i den nye butikken. I dag må langfjordingene kjøre til Alta for å hente pakkene sine. Annie mener det er tungvint.

– Ser vi bort fra koronasituasjonen som er akkurat nå, så skjer det mye positivt i Langfjord. Vi har mange barnefamilier som har etablert seg her, og mange som kunne tenke seg å flytte hit. Problemet nå er mangel på boliger, sier hun.

Selv har hun overdratt huset til sønnen og hans familie og flyttet til et mindre hus i Bognelv.