Rigger egne ambulanser til å frakte de smittede

Finnmarkssykehuset skriver i en presseoppdatering at det er gjort en jobb for å sikre at transport av koronasmittede ikke skal ramme den øvrige beredskapen.

«Vi har nå rigget om egne ambulansebiler til transport av smittede. Formålet med disse ekstra bilene er at personellet bytter til disse i stedet for å rigge om ambulansebilene ved eventuell smittetransport. Vi opprettholder da samtidig en god beredskap», heter det fra Finnmarkssykehuset.

Bilene er stasjonert ved følgende ambulansestasjoner:

Hammerfest

Alta

Lakselv

Øksfjord

Hasvik

Måsøy

Berlevåg

Båtsfjord

Vadsø

Tana

Kirkenes

– Fra neste uke har vi også biler til smittetransport i Karasjok og Honningsvåg, skriver Finnmarksskehuset.

De hvite pasienttransportbilene er ifølge Finnmarkssykehuset klare til å gå inn i ordinær ambulansetjeneste.

– Disse er stasjonert i Alta, Lakselv og Tana/Vadsø