Går sammen om utvidete karantenekrav

Det er medlemmene i Vest-Finnmark Rådet (tidligere Vest-Finnmark regionråd) som ser behovet for felles tiltak for smittevern mot Korona-viruset og redusere risikoen for smitte i regionen.

Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger utgjør 43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark.

Oppsummert har kommunene innført karantenekrav for reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland: Alle tilreisende til kommuner i Vest-Finnmark, etter opphold i ovennevnte områder, skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette gjelder alle ankommet kommuner i VestFinnmark fra disse områdene.

Kommuner i Vest-Finnmark innfører med hjemmel i smittevernloven karantene for alle tilreisende som har oppholdt seg i overnevnte områder i mer enn 24 timer, heter det i en pressemelding fra rådet.

I tillegg til de ovennevnte karantenekravene, kan det fattes utvidede eller særskilte tiltak i hver enkelt av de 7 medlemskommunene som følge av behov for individuelle tilpasninger i den enkelte kommune..

I vedtaket heter det:

1) Alle som ankommer regionen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3) Vedtaket gjelder følgende områder: fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området, presiseres det.