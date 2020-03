Alta innskjerper karantenekrav for reisende

nyheter

Alta kommune innskjerper nå karantenekrav i forbindelse med korona-viruset.

– Vedtaket gjelder per 15. mars, og gis tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars, sier ordføreren.

– Hvorfor utvider dere ikke til Tromsø og andre deler av landet?

– Vi mener at det er dette som er mest riktig akkurat nå. Dette er noe som vil bli vurdert igjen, sier hun.

Alle som ankommer regionen etter reiser i de ovennevnte områdene ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon. Dette skriver Alta kommune i en pressemelding signert kommuneoverlege Frode Øvrejord.

Det har også vært et hastemøte i Vest-Finnmark Rådet søndag ettermiddag. Vi vil komme tilbake til det rådet kom frem til der.

Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende områder:

Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

– Unngå fritidsreiser

«Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.»

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

I regionen omfattet av dette vedtaket er smittepresset fortsatt lavt, og alle kjente smittetilfeller kan spores.

Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen. Regionen er preget av lange avstander og ustabile værforhold, og kritiske samfunnsfunksjoner, herunder ambulansetjenester og sykehus, vil være ekstra utsatt her ved en omfattende epidemi. Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Forbudet gjelder for hele Alta kommune med mindre annet særskilt blir bestemt.

