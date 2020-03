– Man skal ikke være mange samlet, ikke bursdager og fester og ikke dra på ei lita hytte med mye folk

nyheter

Ordføreren oppfordrer hele Altas befolkning til å følge de rådene som er gitt. Ikke samle folk til større sosiale sammenkomster, russearrangementer, hytteturer med flere, bursdager,

– Jeg ber innstendig alle om å følge retningslinjene og ta situasjonen på største alvor. Nå må vi alle gjøre det vi kan for å begrense smitten. Dette handler om de svakeste i samfunnet. Det er uansvarlig å ikke gjøre det, og vi må tenke på de som vil oppleve dette tøffere enn oss andre. VI må være med på den kollektive innsatsen, sier Nielsen.

Det betyr at både hytteturer, bursdager, møter og større ansamlinger av folk må utgå i denne vanskelige tida.

– Vi har fått en rekke henvendelser om at gjenger av ungdom har møttes på fester og på hytter i helga. Hva tenker du om det?

– Jeg vet jo ikke om det har skjedd, men vil anmode om at det er viktig at alle følger retningslinjene nå, og at ungdommene også forholder seg til det. Vi bør ikke møtes store grupper av folk, sier Nielsen.

– Men så må jeg samtidig si at de aller, aller fleste er flinke til å følge disse retningslinjene, sier hun

Det ligger mye informasjon om korona-epidemien og råd til folk, på kommunens hjemmeside.

Boreal vasket ned bussen

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss forteller at Boreal virkelig har tatt melding om en mulig smittet passasjer på alvor, og har vasket ned den aktuelle bussen. Det er bussen som kjørte fra Alta fredag klokken 17.00, muligens har tatt på passasjerer på Skaidi, men også satt av passasjerer i Bjørnlia, Skaidi, Rypefjord og Hammerfest, før den ankom Hammerfest ved 19.30-tiden fredag.

– Alle disse må i karantene, sier Sivertsen Næss.

– De som var med denne bussen er i karantene, og må følge reglene. Har du ingen symptomer, holder du deg i karantene. Men utvikler du symptomer, skal du ta kontakt med fastlegen, sier hun.

Lørdag ble det klart at en gutt som har vært i kontakt med en familie i Alta som etterpå har fått påvist smitte, tok rutebussen til Hammerfest fredag og er i isolasjon der. Gutten har fått symptomer etter å ha vært sammen med familien, men har ikke fått svar på prøver.

Kartlegger smitteveier

Alta kommune har søndag holdt på med å kartlegge smitteveier etter at det er kjent at en av de smittede i Alta er elev ved Alta videregående skole og har vært på skolen der i uka som gikk. Det ble tatt kontakt med alle elever og lærere som kan ha vært i kontakt med eleven, og mange vil få pålegg om å være i karantene. De øvrige elevene ved skolen har fått informasjon om korona-smitten.

– De som testet positivt ble ikke satt i karantene med en gang. Regelverket har endret seg raskt. Det var ikke anbefalingen fra myndighetene da de kom, men ting har blitt strammet inn nesten hver time i det siste, sier ordfører Monica Nielsen.

Nytt møte i ettermiddag

– Hvis du aner eller mistenker at du har vært i nærheten av en smittet, eller hvis du har symptomer, ikke bruk kollektiv transport. Ta alle forholdsregler. Om du har vært i en klasse, eller på denne bussen, så skal du i karantene. Oppfordringa er at om du mistenker noe.

Vest-Finnmark Rådet skal ha et nytt møte klokka 17.00 for å finne ut hvordan kommunene i fellesskap skal håndtere korona-pandemien videre.