Ingebrigtsen overtar midt i koronakrisen

– Når Guri nå kommer inn med den kunnskapen og bakgrunnen hun har, er jeg helt sikker på at hun kommer til å følge dette tett opp og gi de gode rådene som departementet skal gi, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte de to nye statsrådene i regjeringen.

Hun omtalte sin nye utdanningsminister som hardtarbeidende og kunnskapsrik. Statsministeren roste samtidig lærere som har sittet oppe hele natten for å lage hjemmeoppgaver for elevene når skolen nå er stengt for å hindre spredning av koronaviruset.

Melby overtar etter Venstre-leder Trine Skei Grande, som denne uka måtte kaste inn håndkleet på grunn av lederstriden i Venstre. Oslo-politikeren medga at det var en spesiell dag å overta som minister på.

– For Kunnskapsdepartementet er det viktigste at vi klarer å ta vare på barn og elever over hele landet, sa Melby, og understreket at situasjonen ikke skal gå ut over elevenes læring.

– I samme båt

Den nye fiskeriministeren sa det var surrealistisk å få telefonen med spørsmål om å bli statsråd. Han var naturlig nok også opptatt av koronakrisen, som påvirker fiskerinæringen så vel som hele samfunnet.

– Vi er alle samme båt, og vi må alle navigere gjennom de brottsjøene som måtte komme, sa Ingebrigtsen.

Solberg framhevet Ingebrigtsens bakgrunn både fra lokalpolitikken i Bodø og erfaring fra fiskerinæringen i nord.

– Jeg kjenner ham som en engasjert politiker, men ikke minst som en engasjert næringsutvikler, med et sterkt engasjement for landsdelen han kommer fra, sa Solberg.

Hun trakk fram flere oppgaver som ligger foran ham, blant annet fiskeriforhandlinger med Storbritannia etter at landet meldte seg ut av EU, et nytt kvotesystem og bærekraftig vekst for fiskerinæringen.

Ingebrigtsen overtar etter Geir Inge Sivertsen (H), som gikk av etter under to måneder i posten som følge av rot med etterlønn og styreverv.

Tiltakene mot koronasmitten satte et sterkt preg på både pressekonferansen med de nye statsrådene og den tradisjonelle opptredenen på Slottsplassen like før. Folk ble bedt om å holde seg unna, og bare den nærmeste familien fikk komme fram og gi blomster til de ferske statsrådene.

Lederkandidat?

Melby har vært vararepresentant for Grande de siste to årene. Etter regjeringsomdannelsen i januar ble hun utpekt til finanspolitisk talsperson.

39-åringen er opprinnelig fra Orkdal i Trøndelag, men bor nå i Oslo. Hun har vært nevnt som en mulig ny partileder, og det spekuleres på om hennes opprykk til regjering gjør henne enda mer aktuell.

Melby har sittet i Venstres landsstyre siden 2008 og vært medlem av sentralstyret siden 2010.

Ingebrigtsen, som er fra Bodø, har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden januar i år.

Ingebrigtsens egen Linkedin-profil viser at han begynte å studere fiskeriøkonomi før han gikk inn i politikken på 1980-tallet. Han var deretter generalsekretær i Unge Høyre og vara til Stortinget fra 1989 til 1993.

Ingebrigtsen har i ettertid hatt en rekke forskjellige roller både i lokalpolitikken i Bodø og i næringslivet.

