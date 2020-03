Leder ved UNN har testet positivt på koronavirus

nyheter

En leder ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har testet positivt på koronaviruset.

Det opplyser UNN-direktør Anita Schumacher til avisa Nordlys.

– Vedkommende er i karantene hjemme og har ikke vært på jobb etter hjemkomst til Norge. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere denne enkeltsaken i mediene, skriver Schumacher i en SMS til avisa.

Tidligere torsdag var 41 UNN-ansatte som hadde tilbrakt vinterferien i Italia eller andre utsatte land, satt i karantene. Tallet kan imidlertid bli langt høyere ettersom helsemyndighetene torsdag innførte 14-dagers karantene for alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar.

– Når nå alle land utenfor Norden er rammet av de samme karantenereglene, er jeg bekymret for at det kan bli et vesentlig høyere tall, sier Schumacher.

(©NTB)