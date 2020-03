Endelig herre i eget hus

nyheter

Daglig leder Charles Andre Vekve forteller at det først og fremt er parkeringsplassen og verkstedhallene som er gull verdt for deres virksomhet.

– For vår del er det parkering og verkstedhallen som er viktig. Vi håper å få leid ut kontorene, sier Vekve.

Næringsbygget i Betongveien 11, som tidligere huset Statens vegvesen, ble solgt fra Xlm Eiendom as til Lasting & Transport Alta as. Med på salget fulgte også parkeringsplassen på fremsiden av bygget.

Egen terminal

Behovet for egen plass tilspisset seg i sommer. Da var Lasting og Transport, som eies av Thor Charles Vekve, ikke lenger en del av Alta Lastebilsentral Drift. Thor Charles har vært tilknyttet lastebilsentralen i over 23 år.

– Å få en tomt innenfor Alta tettsteds grenser var ikke enkelt. Vi har fortsatt tomta på Øyra, men den er for liten til det materiellet vi har. Et alternativ var Skillemo med tidligste innflytting 1. september 2021. Vi fikk høre om dette og at det var mulig å leie. Men vi hadde mer lyst å eie enn å leie. Vi fikk etter forhandlinger lov å kjøpe eiendommen for 10 millioner kroner pluss avgifter. Med på handelen fikk vi også parkeringsplassen foran bygget som egentlig ikke tilhørte samme tomt. Det er parkeringa, mer enn bygget, som er viktig for oss. Nå har vi vår egen «terminal», sier Thor Charles Vekve.

– Dette var en av de siste tomtene det er mulig for en entreprenør å flytte inn. Vi har veldig mye utstyr.

Nærhet

Vekve mener han og sønnen har fått en utmerket beliggenhet for deres virksomhet. Det er nært til flyplassen, havna og havneterminalen.

– Vi har trailere som kommer inn til alle døgnets tider, det skal omlastes og fraktes videre. Vi har også endel med sjø, så dette er en utrulig fin tomt, sier han.

– Det er fint å jobbe her, man får energi.

Begge selskapene har egne biler og oppdragene blir fordelt på de bilene som er ledig.

Vekve senior mener sønnen etterhvert har fått en stor portefølje, i 2019 var han innom en hel rekke land i Europa.

– Det er en ny generasjon sjåfører, med «kontoret» på smarttelefon, sier han, og innrømmer at «ungdommen» er litt foran når det gjelder bruk av digitale tjenester.

Utleie

Siden overtakelsen har de forsøkt å finne en god løsning på utleie. De har fått mange forespørsler på leie av ett kontor. I tillegg til utleie til diverse kurs. Men de håper det kommer en som ønsker å leie i 5–10 år.

– Vi jobber med å finne gode løsninger på utleie, sier han.

Bygget inneholder ikke mindre enn 49 kontorer, delvis møblert, i tillegg til møterom med moderne teknisk utstyr og lunsjrom.

Vekve er i dialog med Alta kommune om en eventuell ombygging. Hvilke planer han har i tankene vil han derimot ikke røpe på nåværende tidspunkt.

Mange om beinet

Det er mange om beinet innenfor transportbransjen i Alta, derfor nytter det ikke å ligge på latsiden.

– Sånn er det å drive for seg selv, man må henge i for å drive, sier Vekve, og sier han har omlag 200 telefonsamtaler i løpet av dagen.

I tillegg er Finnmark langt unna de mer sentrale delene av Europa og sjøfører fra Øst- og Sør-Europa kjører under helt andre vilkår enn de norske, noe Vekve mener gir veldig tøff konkurranse og lave transportpriser.

Thor Charles Vekve eier også selskapet Lasting og Transport Eiendom AS.