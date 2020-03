Dette er de 300 som får kjøpe først

nyheter

Altaposten kan tradisjon tro presentere oversikten over de som får kjøpe kort i Altaelva kommende sesong. I oversikten under ser du lista over de 300 som får velge blant de aller gjeveste døgnene. Offentliggjøringen av rekkefølgen blant de 300 første du ser i lista under og de påfølgende 400 blir klart først fredag klokka 17.00 i BUL-hallen, under kortsalget.

Viktig info om trekningen og koronaviruset Alta Laksefiskeri Interessentskap har vært i møte med kommuneoverlegen.