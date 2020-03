– I fremtiden er cowboy- tendensene i bransjen borte

nyheter

– Dette er et kvalitetsstempel som viser at vi har ting på stell. Ikke minst overfor sjåfører og ansatte som da jobber for foretak som har ordentlige lønns og arbeidsforhold. Og selvsagt betyr det mye for oss at våre kunder, ser at vi har ting på stell, sier Pål Edvin Olsen i Alta Lastebilsentral AS.