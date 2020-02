E6 åpnes etter skredet i Langfjorden

nyheter

Politiet opplyste klokken 11 i formiddag at det hadde gått et skred i Langfjorden, nærmere bestemt fra Skredfjellet.

Det skal ha skjedd på E6, der veien skal være sperret.

– Ingen personer eller biler i skredet. 175 er varslet, ble det opplyst.

Det var et forholdsvis lite ras på under 10 meter, men ettersom området er rasutsatt og både entreprenøren og lokalkjente var usikre på om det var forsvarlig å sende mannskaper inn i området, tilkalte Statens vegvesen geolog for å vurdere forholdene.

Før klokken 16 kunne geologen konkludere med at det var trygt å åpne vegen, og ryddingen er i gang.

– Statens vegvesen regner med at E6 vil åpne for fri ferdsel mellom klokka 16 og 17.

Resten av E6 i Finnmark er åpen for fri ferdsel lørdag ettermiddag.