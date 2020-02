Går inn i frittstående kjede: – Må levere særdeles høy kvalitet på meglingen

nyheter

– Kriteriene for å bli en del av kjeden er at deltakere må levere en særdeles høy kvalitet på meglingen, en utvidet kundetjeneste samt at de skal være frittstående foretak uten bindinger til banker. Dette betyr at vi kan optimalisere tjenesten mot kunden og gi reelle råd uavhengig av eierskap fra bank, skriver & Partners i en pressemelding.