Unntakstilstand for altaværing i Kina

nyheter

– Det er unntakstilstand og myndighetene har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smitte. Det er på langt nær like mange smittede her i Leshan som i Wuhan, byen koronaviruset har utspring fra, men folketomme gater vitner om en bekymret befolkning, samtidig som stemningen er avventende, sier Solheim til Altaposten.