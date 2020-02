Kronprinsen og statsministeren til åpningen av Finnmarksløpet

nyheter

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen og statsminister Erna Solberg vil være til stede i Alta ved åpningen av Finnmarksløpet 2020.

Det melder Finnmarksløpet.

Kronprinsen skal stå også for den offisielle åpningen av Borealis Vinterfestival og Finnmarksløpet torsdag 5. mars 2020.

Fredag 6. mars 2020 skal statsminister Erna Solberg stå for åpningen av FL-1200 km.

– Det er per nå 37 deltakere i vår lengste klasse, som altså er på hele 1200 km med hundespann gjennom Finnmark. - Vi synes det er ekstra hyggelig at Statsministeren skal sende av gårde det første spannet, sier daglig leder Svanhild Pedersen som legger til at dette blir andre gang H.K.H. Kronprins Haakon gjester Finnmarksløpet.

Forrige gang var i 2010, da løpet feiret løp nummer 30.