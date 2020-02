Det første bildet: Her blir Frode Berg utvekslet mot russiske spioner

nyheter

Etter nesten to år i russisk fengsel, og etter å ha blitt dømt til 14 års fengsel for spionasje, ble Frode Berg sluppet fri. Dette skriver VG tirsdag morgen basert på rapporten fra den årlige trusselvurderingen fra litauiske myndigheter.

En spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland ble redningen for 64-åringen.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekreftet tidlig overfor VG at overleveringen fant sted ved grenseovergangen Morskoje-Nida. Grensen mellom Litauen og den russiske eksklaven (landområde som ikke henger sammen med landet det tilhører, og omringet av fremmed territorium) Kaliningrad ligger midt på Den kuriske landtunge, et 98 kilometer langt nes der sterk vind skaper store sanddyner. På sitt smaleste er landtungen kun 400 meter bred.

Tirsdag morgen norsk tid har den litauiske sikkerhetstjenesten VSD sluppet det første bildet av utvekslingen.

Bildet er publisert i den årlige trusselvurderingen til sikkerhetstjenesten, som hadde en sentral rolle i forhandlingene, planleggingen og gjennomføringen av aksjonen som førte til at Frode Berg igjen kunne bli en fri mann.

Ved siden av Frode Berg står de to litauerne Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis med hver sin sorte bag. De ble begge dømt for spionasje i Moskva i 2016 og løslat som en del av utvekslingsavtalen. I bakgrunnen kan man se de svarte minibussene som fraktet Frode Berg og de to litauiske fangene fra flyplassen i Kaliningrad og opp til grenseovergangen.

Helt til høyre i bildet ses de to russiske spionene Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko med hver sin bag.

