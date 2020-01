Luftrommet åpnet igjen etter problemene som satte flyene på bakken

nyheter

Onsdag formiddag ble store deler av passasjerflyflåten satt på bakken grunnet problemer i Bodø. Ingen fly fikk ta av i luftrommet som håndteres fra Bodø, som inkluderer hele Norge nord for Røros.

Avinor skrev i en melding på egne hjemmesider at tekniske problemer skaper store utfordringer i Nord-Norge.

«Det er for tiden stengt luftrom nord for Røros på grunn av tekniske problemer. Vi jobber med å løse dette. Reisende må forholde seg til informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette medfører», het det i meldingen.

– Fly som er i luften får lande, men ingen fly får ta av nord for Røros. Vi jobber med å finne ut hva problemene skyldes, sa kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til VG.

Altaposten var i kontakt med kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten HF. Han understreket at han ikke var helt oppdatert på situasjonen:

– Så vidt jeg vet kan de fly visuelt, det vil si at de kan fly når de har sikt. Men det er legene ved AMK UNN og flykoordineringssentralen her som bestemmer hvilke fly som skal fly hvor, sa han, og henviste Altaposten videre til pressevakta ved UNN.

Kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved UNN understreket at situasjonen er langt fra ønskelig:

– Alle ambulansefly står på lik linje med den øvrige flyflåta. Vi kan utføre enkelte korte oppdrag med spesialtillatelse dersom det er visuell sikt. Og heldigvis har vi været med oss så langt. Hittil har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. Noen oppdrag er overført fra fly til helikopter, sa han.

– Men selv om det så langt ikke har fått alvorlig konsekvenser, er det klart at om situasjonen vedvarer kan det bli store problemer. Vi krysser fingrene for at det løser seg fort.

Fikk prioritet

Kommunikasjonsrådgiveren ble hørt. For litt før 13.30 fikk UNN beskjed om at akutt- og hasteoppdrag med luftambulansefly ville bli gitt prioritet i lufta.

– I en oppdatering fra Avinor har vi nå fått vite at haste- og akuttoppdrag er gitt prioritet. Dermed kan man lette og ta av som normalt – såfremt det er snakk om haste- og akuttoppdrag, sier Resvoll.

Andre transport- og tilbakeføringsoppdrag er ikke prioritert, og vil trolig ikke komme opp igjen før Avinor har fått kontroll på situasjonen i Bodø.

– Har det skjedd uønskede hendelser i perioden der ambulanseflyene sto på bakken?

– Nei, det har ikke skjedd uønskede hendelser i tilknytning til problemene i Bodø, sier Resvoll.

Avinor oppdaterer via twitter rundt halv to at de har kontroll på situasjonen: «De tekniske problemene som førte til stans i all flytrafikk nord for Røros forventes rettet 1330. Det åpnes da for normal trafikken igjen, men det vil bli noen følgeforsinkelser utover dagen.»

Men i tiden da ambulanseflyflåten sto var også E6 over Sennaland kolonnekjørt, og Riksvei 94 inn til Hammerfest stengt grunnet uvær. Dermed var hele Vest-Finnmark i realiteten avskåret fra akuttsykehuset i Hammerfest.