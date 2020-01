Kun Alta stemte for at Torfinn Reginiussen skulle settes til ryddejobb i Vefik IKS

nyheter

Kompetansebedriften med hovedkontor i Alta og 18 ansatte har de siste årene vært preget av et arbeidsmiljø med store interne konflikter, lav produktivitet, og det som beskrives som en uforklarlig mangel på engasjement fra eierkommunenes side. Representantskapsmøtet mandag skulle gi et stemningsskifte, og en ny start for selskapet.