nyheter

Politiet melder tirsdag ettermiddag om en fartskontroll som UP har gjennomført i Alta. Det resulterte i to forenklede forelegg og et førerkortbeslag. Kontrollen ble gjennomført på Elvestrand.

– 1 anmeldelse/førerkortbeslag for kjøring i 82 km/t i 50-sone, skriver operasjonssentralen.

Sjåføren var 18 år.