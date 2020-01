– Vi er allerede i gang med dok-8-forslag for sykehus i Alta

nyheter

Helseminister Bent Høie samlet full sal under pressekonferansen etter at han i foretaktsmøtet hadde gitt grønt lys for to sykehus i en avstand av 10 mil på Helgeland. Før Høie og mediene hadde pakket sammen og gått hjem var imidlertid Frp med sin helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen klar for å få Stortinget til å bruke to-sykehusmodellen til å sikre innbyggerne i Alta og Kristiansund sykehus.