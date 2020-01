nyheter

I 2019 hadde Campus Alta 1920 studenter, en økning på 30 prosent siden fusjonen.

Nettstudier i medvind

Ifølge viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland, er det hovedsak to ting som ligger bak de gode tallene for UiT Campus Alta, nemlig en økning i nettstudier for økonomifagene, samt en økning i nøkkelstudiene som Alta tilbyr.

– Dette har ført til at vi har fått flere studenter til Alta siden fusjonen i 2013-2014, sier Eikeland.

Nøkkelstudier

Det er lærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen, sosialfagene og idrettsutdanningen som har hatt merkbar økning. Det siste året har også den nystartede sykepleierutdanningen fått en del studenter, og de treårige bacelor-utdanningene har hatt en fin vekst.

– Vi har nok hatt stor nytte av å være en del av universitetet. Universitetene har en høyere status enn høgskolene. Vi har også vært nødt til å endre noe på en del av studiene, de er nå mer attraktive en de var tidligere mener Eikeland.

Selv om nøkkelstudiene holder seg, hadde ikke tallene vært like hyggelig lesing uten nettstudiene.

– Nettstudiene rekrutterer veldig godt. Vi har studenter fra hele landet, i alle fagene, sier Eikeland.

Arktiske fag

Reiselivsfagene har også hatt en fin utvikling. Ved å tilby erfaringsbasert master. har UiT Campus Alta rekruttert studenter fra næringslivet, noe som igjen har gitt vekst.

Campus Alta har også en god del utenlandske studenter fra ulike universiteter i Europa. På reise- og friluftsutdanningene er det over 100 studenter.

– De kommer på grunn av det arktiske og har gjerne to år eller fullført bacelor fra før. Hos oss ønsker de å spesialisere seg på arktisk frilufts- og reiseliv, forklarer han.

Fusjon

Den samme utviklingen har det ikke vært ved høgskolene i Harstad og Narvik som ble fusjonert med UiT i 2016. Siden 2016 er nedgangen i Harstad på 23 prosent og i Narvik er nesten 40 prosent. I samme periode har altså antall studenter i Alta økt med 30 prosent.

Til nettsiden Khrono sier rektor ved UiT, Anne Husebekk, at hun tror effekten vil komme etterhvert.

– I Alta, der fusjonen skjedde i 2013, har studenttallet økt betydelig. Vi investerer mye ressurser i Harstad og Narvik. Begge campusene har glede av å være del av et stort universitet, men det er ennå litt for tidlig å se effekten i form av et økende studenttall, sier Husebekk til Khrono.

Hun forklarer også at noe av nedgangen i tallene skyldes måten UiT teller studenter. I tillegg er enkelte studier frosset. Disse skal gjennomgås og endres før det blir tatt opp nye studenter.

— En forklaring er hvordan vi teller studentene, for eksempel på vernepleie, som vi har flere steder. Tidligere ble alle registrert som studenter i Harstad, men nå telles de som studerer vernepleie i Tromsø som studenter der, sier hun.

I 2016 var det 1.475 studenter i Alta. I 2019 var antall studenter økt til 1.920 studenter. Det største hoppet i antall studenter kom i 2018. Til sammen hadde UiT 16.660 studenter i 2019.

Strukturreform

Strukturreformen som ligger til grunn for fusjoneringene kom i Stortingsmelding 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren». Målet for reformen var utdanning og forskning av høy kvalitet, robuste fagmiljøer,god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, regional utvikling, verdensledende fagmiljøer samt effektiv ressursbruk.

Ifølge Khrono har følgende universiteter og høgskoler fusjonert som følge av reformen: Nord universitet, NTNU, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet og VID vitenskapelige høgskole.