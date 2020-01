Smil skal lokke elevene til vår stand!

nyheter

To ivrige finnmarkinger bidrar til at Ålesund Folkehøgskole er representert under den årlige Yrkesorienterngsmessa i Finnmarkshallen.

– Våre søte smil skal lokke till seg elevene ved standen vår, ler Langfjord-jenta Mina Karlstrøm.

Savnet folkehøgskolene

Noen stusser kanskje over at Ålesund Folkehøgskole kommer til YO-messa og lurer på hva baktanken er der. Karlstrøm som er elev ved skolen savnet personlig folkehøgskolene på YO-messa da hun var yngre og tar derfor nå affære.

– Det er lettere å forstå verdien av å gå på folkehøgskole hvis man prater med noen som har erfaringen allerede. Ved YO-messa da jeg var yngre har det aldri vært mange folkehøgskoler med stander og det har jeg tenkt over i ettertid.

Karlstrøm snakker varmt om å gå på folkehøgskole og mener det medbringer mange fordeler – selv om man ikke nødvendigvis får så mange studiepoeng ut av året.

– Du bor sammen med 120 andre elever og det krever sitt. Tålmodighet, toleranse og det å lære om seg selv er noe av det du kommer til å ta med deg videre i livet når året er over. Folkehøgskole er en fin måte å vokse på personlig, uten å nødvendigvis bli voksen. Man lærer mye om det å være rundt andre personer.

Ikke stress med å jobbe resten av livet

Altajenta mener det er viktig å leve livet og lære seg selv å kjenne før man går ut i arbeidslivet.

– Man trenger ikke stresse med å jobbe resten av livet når man er 19 år. Når du først går ut i arbeidslivet, er de fleste i arbeid helt til pensjonsalder. Jeg mener det er viktig å lære seg selv å kjenne og vokse personlig før du vier livet ditt til jobb.

– Det er så mange forskjellige personligheter ved en folkehøgskole – som gjør at hvis du vil trives må du nesten bidra litt av deg selv å gå utenfor den trygge boblen du har vært i. Det er bare bra, selv om det for noen kan være litt krevende, men da er det og ekstra viktig at man kommer seg ut av den trygge boblen.

Skolens elever er selv best på rekruttering

Verdiene man lærer seg er noe av det Finnmarksjentene vil bruke til å overbevise de besøkende til å gå folkehøgskole når de blir eldre.

– Vi som går ved skolene er den beste rekrutterings faktoren skolen har og mange kjenner noen som har gått på folkehøgskole året før de selv begynner. Mange av elevene som starter ved folkehøgskoler gjør det fordi de har hørt mye bra fra venner og bekjente. Det høres ikke så galt ut å bruke et år på å oppleve mye spennende uten å tenke så langt inn i fremtiden.

Har snø-abstinenser

På toppen av kransekaken vil turen til Alta gi en bonustur hjem til familie og venner.

– Det koster en del å reise fra Ålesund til Alta og det er selvfølgelig deilig å få dekt reisen hjem av skolen. Vi har dessverre ikke mye snø her og jeg har fått med meg at det bøtter ned hjemme. Jeg lider litt av snø-abstinenser så det å komme hjem en tur i forbindelse med YO-messa er bare fantastisk, avslutter Karlstrøm.