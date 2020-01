Vil ha begrensning på antall saker per ansatt i barnevernet

nyheter

Denne uken arrangerte flere av lagene til Fellesorganisasjonen (FO Finnmark, Fo studentene i Alta og FO klubben Alta kommune) temakveld i forbindelse med sitt Mørketidsseminar.

– Dette er blitt en årlig tradisjon og varemerke for oss i FO Finnmark, vi er svært fornøyd med å ha så god deltagelse. Det er en viktig prioritering hos oss å kunne tilby gode kurs for våre medlemmer og tillitsvalgte, skriver leder av FO Finnmark, Heidi E. Pedersen, i en epost til Altaposten.

Fellesorganisasjonen er en fagforening og profesjonsforbund for omkring 30.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Trenger flere ansatte

I forbindelse med temakvelden på Studenthuset var også noen av dem som står bak kampanjen #heierna! tilstede, Ine Haver og Hilde Auglend, som kom for å spre informasjon om kampanjen i nord. Kampanjen beskrives som en grasrotkampanje som oppstod i kjølvannet av statsminister Erna Solberg sin nyttårstale ved inngangen til 2019.

I talen ble det etterlyst flere suksesshistorier fra barnevernstjenesten. Til Altaposten opplyser FO om sin tydelige melding til statsministeren: «Vi ønsker oss også flere suksesshistorier i barnevernet, men da trenger vi flere ansatte.»

Vil ha tak på antall saker per ansatt

– FO stiller seg bak kampanjen, og ønsker også at våre medlemmer skal ha en tydelig stemme mot arbeidsgivere og politikere. Det må øremerkes stillinger til barnevernet, både statlig og kommunalt, opplyser FO Finnmark overfor Altaposten.

Ifølge fylkeslaget foreslår de en bemanningsnorm i barnevernstjenesten der det settes et tak på maksimalt 9-15 saker per ansatt for å følge opp sakene på en god måte og sikre kvaliteten.