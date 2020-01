Slo av seks meter i 2. omgang

nyheter

Anna Odine Strøm hoppet 87,5 meter i sitt første hopp under verdenscupen i Zao. Dessverre klarte hun ikke å følge opp i finaleomgangen, slo av seks meter og ble til slutt nummer 23. Formen har vekslet en del i Japan for altajenta.

Med hopp på 92 og 94,5 meter ble Maren Lundby nummer tre i japanske Zao. Eva Pinkelnig fra Østerrike vant – igjen.

Lundby fikk 105,8 poeng i sitt første hopp og 107,3 poeng i sitt andre, etter 94,5 meter under tunge forhold. Det holdt til 213,7 poeng totalt og 3. plass. Dermed beholdt hun ledelsen i verdenscupen.

– Hoppene mine blir bedre og bedre. Det er en lang prosess. Jeg håper jeg kan gjøre det bedre i Rasnov. Japan var en opplevelse for meg, jeg er sikker på at det kommer til å hjelpe meg i tiden fremover, sa Lundby til arrangøren etter 3.-plassen.

Silje Opseth klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen etter et hopp på 76 meter. Det holdt til en sur 31. plass.

– Vi vet at det ikke har vært hoppet maks av våre utøvere (i Japan, journ.anm.), og vi må jobbe godt i tiden fremover for å ta ut mer av kapasiteten siden spesielt Østerrike nå har et lag som er meget sterkt, sier hoppsportssjef Clas-Brede Bråthen til NRK. (©NTB)