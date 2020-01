– Nytt fergeleie på Langnes vil gi sikker transport til Alta – byen vår

nyheter

Det er hovedbudskapet i en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), som Hasvik kommune har fått utarbeidet. I rapporten skriver utrederne Frants Gundersen og Bjørn Langset at prosjektet har ikke tatt mål av seg til å anbefale eller fraråde en etablering av nytt fergeleie på Langnes vest for Alta. Likevel er ordfører Eva D. Husby svært godt fornøyd med rapporten, og mener den gir både trygghet og sikkerhet for de ønsker kommunestyret i Hasvik har hatt.