27-åring fra Alta må i fengsel etter fyllekjøring

Mannen som er bosatt i Alta var siktet av politimesteren i Finnmark for å ha ført en personbil påvirket av alkohol eller andre berusende midler.

Det var 14. juli 2019 han hadde kjørt med en personbil i Hambukt/Brennelv, selv om han var påvirket med promille. Siktede ga en uforbeholden tilståelse i retten.

Mannen ble dømt til 21 dager ubetinget fengsel og en bot på 50.000 kroner. Påtalemyndighetene har også begjært tap av førerretten for to år, og han må avlegge full ny førerprøve selv om mannen uttrykte at han var avhengig av førerkort i sitt arbeid.