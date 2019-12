– Jeg burde kjøpt blomster til alle sammen

nyheter

Arnold Larsen og Harald Opgård bor på hver sin side av byen, og har begge koner som er syke, som behøver assistanse hjemme. Begge ville veldig gjerne vise sin takknemlighet til de menneskene som gjør hverdagen deres betydelig lettere; byens hjemmesykepleiere.

– Hvem bør få julestjerne? Har du tips om hvem som fortjener honnør for sin uegennyttige innsats.

Uforventet

Turen går først vestover, til Arnold og Monica Larsen. Sykepleierne Gunn-Elin Iversen og Hege Terese Heitmann er på rutinemessig visitt hjemme hos paret, men vet lite om at Arnold har bestilt blomster på døra til dem.

– Her kommer det blomster, sier Gunn-Elin og fortsetter arbeidet. Hun tror sikkert blomstene er Monica og Arnold, før sistnevnte røper hvem som egentlig er mottakerne.

– Dere er hverdagens engler, helt fantastiske jenter. Dere er alltid i godt humør og livlige, sier Arnold.

Et håndfast bevis

Både Gunn-Elin og Hege blir ganske stumme begge to.

– Dere fortjener det virkelig, hvis det ikke var for dere hadde jeg ikke kunnet vært her hjemme, sier Monica. Og endelig får man en kommentar fra en av dem:

– Tusen takk på vegne av oss alle. Det er jo veldig koselig å få en oppmerksomhet. Vi vet jo at folk setter pris på det vi gjør, men det er veldig artig å få et håndfast bevis på det, at vi gjør et godt arbeid, sier en lettere rørt Gunn-Elin.

– Må være selvstendig

Sykepleierne forteller at jobben ikke nødvendigvis innebærer skryt på daglig basis.

– Noen er kjempetakknemlige, noen er kanskje ikke så takknemlige. Men man er jo i vanskelige situasjoner, de fleste er glad for hjelpen, forteller Hege.

– Man er stort sett alene ute i felten, så man må være selvstendig, tro på seg selv og vise omsorg, legger Gunn-Elin til.

– Det er dere veldig flinke til, forsikrer Monica damene om.

Paret skryter også veldig av nattevaktene, som kommer hvis det er noe.

– Det er så fint at vi kan ringe når som helst, det er noen på jobb døgnet rundt, sier Monica.

Østover

Senere på dagen spaserer Harald Opgård og Altapostens utvalgte bort til nærsykehuset, der hjemmesykepleierne i sone øst holder til.

– Det har aldri vært noen ugreier med dem, de er flinke, har godt humør og hjelper oss med alle spørsmål vi måtte ha rundt min kones sykdom. Derfor vil jeg at de skal få en blomst, forteller han på turen bortover.

Etter å ha spurt oss fram i lokalene, ender vi opp i kjelleren der sykepleierne akkurat har startet på lunsjen. De skjønner lite av hvem banker på hos dem.

Overrasket forsamling

Harald får øye på Stanislav Nikovic, som ofte er hjemme hos Opgård-paret i Dalen. Han får æren av å motta julestjernen på vegne av sone øst, assisterende avdelingsleder Lisa Mathisen er også til stede. Harald forteller så en rørende tale til den lille, smått sjokkerte forsamlingen, om sin kone som på et tidspunkt behøvde hjelp hjemme hver dag i uka.

– Det fantastiske for meg er at jeg fortsatt kan gjøre mannfolk-jobb ute. Hun fikk ordentlig hjelp fra disse karene, og jeg fikk terge dem og prate med dem. Etter hvert ble hun så bra at hun nå bare trenger hjelp én dag i uka, sier Harald Opgård med tårer i øyekroken.

Stopper innom

Selv om kona bare trenger hjelp én gang i uka, betyr det derimot ikke at helsepersonellet ikke er innom oftere.

– Jeg kjenner ikke dere igjen alle sammen, men jeg må takke for at hjemmesykepleierne stopper innom på vei til Dalen. Flere ganger har de kommet opp til oss og spurt hvordan det går, når de er på tur en annen plass. Vi har også kunnet ringt hit og fått hjelp med medisinering og alt. Derfor burde dere få en takk fra oss, jeg burde kjøpt blomster til alle sammen, ler Harald.

Lunsjrommet ler med han, de fleste sliter med å finne ordene å respondere med.

– Tusen takk, det var veldig fine ord. Det betyr mye for oss, svarer Lisa Mathisen.