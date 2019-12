– Det er krevende tiltak

nyheter

Finnmarkssykehusets direktør medgir at det er stor risiko for at flere av tiltakene i 120-millionerspakken mislykkes. Men samlet sett kommer man i mål, mener hun. For å få anledning til å bygge Nye Hammerfest sykehus må Finnmarkssykehuset få orden på økonomien. Helse Nord har stilt krav om at økonomien går i pluss, noe som fordrer tiltak tilsvarende rundt 100 millioner kroner. Ifølge direktør Eva Håheim Pedersen er det snakk om å ta ned overforbruket, ikke å kutte i budsjettene til noen av klinikkene.