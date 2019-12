Skjøt i krysset med krampe i tidenes cupdrama

nyheter

I 2. runde i cupen ble Tromsø sendt til Alta og gressbanen på Aronnes onsdag 12. juni. Det skulle utvikle seg til tidenes mest nervepirrende og dramatiske fotballkamp i Alta noensinne. 0-1 til pause. 2-2 ved full tid, og ekstraomganger. 32 straffespark. To timer og 45 minutter. Maratonkampen foran 1400 tilskuere rystet Tromsø på Aronnes.

– Utrolig artig kamp. Og uten tvil den mest dramatiske cupkampen i Alta noensinne. Senere opplevde vi jo store bragder i serien både hjemme mot Lyn, og på Ullevaal, og mot Skeid og Moss for å nevne noen, sier forsvarsbautaen Kjetil Kristensen.

Herjet med stjernene

I Altaposten dagen etter cupkampen kan vi lese at Altas kanskje viktigste spiller totalt sett var midtstopper Tor Erland Nilsen. Også høyre back, Kjetil Kristensen, ble skrytt opp i skyene for sin tøffe og nådeløse spillestil. Og ikke minst scoret begge forsvarsspillerne på begge sine straffespark.

– Det gikk så langt at alle spillerne, inkludert keeperne måtte ta straffespark under straffekonkurransen. Og vi var så nære å vinne også der. Men både Alf «Faya» Johansen og Jimmy Heitmann skjøt i stanga på sin andre straffe. Og det var veldig synd, for Jimmy herjet med forsvarsstjerner som Tore Nilsen og Arne Vidar Moen. De var ganske svimle en stund, minnes Kristensen.

– Sjøl hadde jeg griseflaks på mitt andre straffespark. Jeg hadde bestemt meg for å skyte nede ved stolperota til høyre for TIL-keeper Tor Andrè Grenersen. Men akkurat da jeg løp mot ballen og skulle skyte, fikk jeg krampe på baksiden av låret. Foten låste seg og jeg fikk et merkelig treff på ballen, som suste inn helt oppe i krysset. Grenersen lå nede i det høyre hjørnet og hadde sikkert tatt den hvis jeg hadde satt den der, ler Kjetil i dag, 28 år etterpå.

Valuta for pengene

Kampen startet klokken 17 denne ettermiddagen. Det var sol, sørøstlig bris og 12-13 grader. TIL tok oppskriftsmessig ledelsen etter en heading av Arne Vidar Moen etter 35 minutter. Like etter pausen utlignet Jimmy Heitmann. Men bare sju minutter senere lurte Morten Kræmer inn 2-1 bak Erling Persen i Alta-målet fra veldig spiss vinkel. Men Alta ga aldri opp. Johnny Bellikas suser langs gresset, stusset i ei tue rett foran Grenersen, og vipps sto det 2-2 og det ble dermed ekstraomganger. Alta holdt unna, tross store sjanser fra blant andre Stein Berg Johansen. Men publikum hadde fortsatt mye spenning i vente.

Det endte 11-12 i straffesparkkonkurransen, og legger man på målene i ordinær tid, vant TIL 14-13 til slutt. Dommer Kjell Are Steira hadde mer enn nok med å notere scoringene på blokka si.

Enkelte hevdet til og med at dette historisk sett var Norges lengste fotballkamp.

– Jeg husker at TIL-trener Bosse Petterson var forbannet over at TIL ikke klarte å avgjøre kampen før ekstraomgangene var over. Det endte med at de ikke rakk flyet hjem og måtte overnatte i Alta, påpeker en lattermild Kristensen.

Ikke før nærmere klokken 20 var dramaet endelig over. TIL kranglet seg videre og slo Mjølner 1-0 i 3. runde og Sogndal 3-2 etter ekstraomganger i 4. runde. I kvartfinalen var det stopp da TIL tapte 1-2 borte mot Lillestrøm. Strømsgodset vant for øvrig cupfinalen 3-2 mot Rosenborg etter to mål av Odd Johnsen.

Hadde Start og Molde i kne

Tromsø fikk virkelig sving på sakene i 1990, da de tok sølv i Tippeligaen. Året etter, samme år som cupdramaet i Alta fant sted, ble det 6. plass, men bare tre poeng fra bronsen.

I serien slet Alta mer enn resultatet i cupkampen i 1991 skulle tilsi. De blå-gule ble bare nummer syv i 2. divisjon. Bodø/Glimt vant serien med 18 poengs margin til Stålkameratene på 2. plass, og rykket opp.

Altas beste cupprestasjon kom i 2011 da de kom til kvartfinalen, men hvor de dessverre tapte 0-1 borte mot elitelaget Start. Alta har vært i fjerde runde flere ganger. Blant annet tapte de 0-1 hjemme i Finnmarkshallen mot Molde i 2009, i en kamp hvor Vegard Braaten skjøt i stanga. I runden etter slo Molde Rosenborg 5-0, fortsatte med 6-3-seier i semifinalen mot Vålerenga, men tapte cupfinalen på straffesparkkonkurranse (6-7) mot Aalesund.