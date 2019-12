Helsetopper åpnet vær-isolert Klinikk Alta

nyheter

Bakgrunnen for hyllesten av å levere helsetjenester nær pasienten var en Klinikk Alta som skal gjøre mer av Alta-modellen enn tidligere, altså flere tjenester og større kapasitet på de desentraliserte tilbudene. Få berørte direkte opplevelsen av å være isolert 14 mil fra nærmeste sykehus som kan gi akutt legehjelp, men flere innrømmet forståelse for lokalbefolkningens situasjon. Bakgrunnen for erkjennelsen var at mange av gjestene, og flere av de som opprinnelig skulle vært på talelista, rett og slett ikke kom seg til Alta på grunn av været. 14 veier i Finnmark var stengt eller kolonnekjørt på åpningstidspunktet, ifølge ordfører Monica Nielsen. For vertskapet og kommunikasjonssjef Eirik Palm i Finnmarkssykehuset, som introduserte talerne, gikk det nærmest reprise i replikken: