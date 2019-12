Helseminister Høie kom seg ikke over Kvænangsfjellet grunnet uvær

nyheter

– Det er klart at det gir et annet inntrykk når man er her oppe og opplever værforholdene, men det viktigste for meg i dag var å få møte legene som jobber her oppe hele året. Jeg kan danne meg et inntrykk ved et besøk, men det er de som jobber her hver dag som best vet hva dette betyr, sier opplyser Høie, på telefon til Altaposten onsdag ved halv ett tida.