– Etter seks år med lave ambisjoner og økt sentralisering fra Solberg-regjeringen er det behov for nye initiativ i nordområdene, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre som forteller at Ap har satt ned et utvalg som skal foreslå ny politikk for nordområdene.

– Nordområdepolitikk handler om næringsliv og kunnskapsmiljøer, men det handler også om folks hverdag. Vi vil gjøre det attraktivt å bo i hele landsdelen. Et sterkt og levedyktig nord er viktig for Norge som nasjon. Derfor har vi bedt et bredt sammensatt utvalg starte arbeidet med å reise ut for å lytte og utvikle ny politikk for nord, sier Støre i en pressemelding.

– Regjeringens politikk fungerer ikke

Stortingsrepresentant Martin Henriksen som skal lede Aps nye nordområdeutvalg, har sitt første møte i Tromsø 12.desember. Han opplyser at utvalget skal jobbe med politikk for både klimaløsninger, ressurser og næringsliv, kompetanse og offentlige tjenester.

– Jeg kan knapt tenke meg noe mer spennende å jobbe med enn dette. Norge er avhengig av vekst i nordområdene. En stor oppgave, men det er på tide med ny giv i nordområdepolitikken, sier Henriksen som mener at regjeringens politikk ikke fungerer, og viser også til at arbeidslivet sliter med å få tak i nok kompetanse, i tillegg til sentralisering og en bekymringsfull befolkningsnedgang.

– Det er et problem for Norge hvis befolkninga går sterkt tilbake på kysten. Nordområdene er avgjørende for Norges framtidige økonomi. Folk må rett og slett kunne bo og jobbe i hele nord for at vi skal bruke ressursene bærekraftig og få ny aktivitet. Da må dagens sentralisering og svekking av offentlige tjenester ta slutt, sier Henriksen.

Søker nye løsninger

Han mener at Nord-Norge er rik på ressurser og muligheter og at en av de viktigste oppgavene for utvalget blir å utvikle Aps politikk for verdiskaping og jobbskaping i nord.

– Norge må skaffe seg større ambisjoner for nord. Her finnes muligheter for ny industriutvikling basert på naturressursene vi eier i fellesskap. De skal vi utnytte, og sørge for at mer av verdiene legges igjen lokalt. I framtida kan ikke vekst være frikobla fra bærekraft og klima. Mange av klimaendringene kan man se konsekvensene av i Arktis, men vi kan også finne mange av løsningene her, sier han.

Rapporten fra Aps nordområdeutvalg skal bli lagt fram høsten 2020.