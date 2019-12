Legger til ny app for parkering i Alta

nyheter

Alta kommune opplyser at bilister nå kan bruke Easypark på kommunens parkeringsplasser.

Det betyr at du kan velge mellom appen Easypark og parkering Alta.

Leder for Alta kommune parkering, Jon-Vegar Nilsen påpeker at Easypark ikke gjelder private plasser.

– Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder kun de kommunale parkeringsplassene. Sentrum syd, Parkeringshuset AMFI og Scandic er ikke med her, da dette er private områder, opplyser Nilsen som peker på at appen er ment som et supplement til eksisterende betalingsløsning og at Easypark har også en tilleggsavgift ved bruk av deres tjenester.

Han opplyser at denne avgiften utgjør 15 prosent av parkeringsavgiften.

– Det betyr at parkering på en time vil koste 23 kroner i Easypark-appen. Vi oppfordrer alle kunder til å sette seg godt inn i vilkårene før man begynner å bruke appen, sier Nilsen.