Babcock vil ikke ta i bruk flyene som står i Tromsø

Til tross for at det skal stå mange fly fra den tidligere operatøren på flyplassen i Tromsø, vil ikke Babcock ta disse i bruk inntil de har løst krisen i deres egen flyflåte.

Dette til tross for at flere av flygerne i Babcock jobbet for Lufttransport AS før operatørbyttet og således kjenner flyene godt.

– Nei, det er fly vi ikke har i flyflåten. Det må inn både på teknisk og operativ side. Piloten vil måtte trenes tilbake og det vil ta mange uker, sa flyoperativ ansvarlig Hans Skog-Andersen under en pressekonferanse klokken 14 søndag, direktesendt av NRK.

Teknisk sjef Øystein Hobbelstad supplerte med å si at dette ikke ville være så enkelt.

– Det er ikke en rask operasjon å sette inn de flyene. Det vil være utarbeidelse av en rekke dokumenter som skal være grunnlag for hvordan man vedlikeholder et luftfartøy på. Selv om det kan se likt og enkelt ut, er det en tidkrevende situasjon. Dette handler om at luftdyktigheten til enhver tid skal ivaretas, sa Hobbelstad.

For å bøte på den oppståtte krisen ved at fem av deres 11 fly er satt på bakken, vil de sette inn et svensk fly. Situasjonen i Babcock per i dag er ifølge driftssjef Hilde Sjurelv at Babcock i helgene skal ha åtte fly i beredskap.

– Vår flåte har 11 fly, per nå er fem av de 11 på bakken. Fire av dem er i Tromsø og ett på Gardermoen. Det vil si at basen i Tromsø og i Bodø er utmeldt, og dagflyet i Alta er utmeldt. Døgnflyet i Alta går som normalt. I tillegg har vi to fly i backup fra vårt svenske søsterselskap. Det ene er på vei til Svalbard nå, men vil stasjoneres i Norge, før det drar tilbake til teknisk i Sverige mandag. Ett av flyene fra Sverige settes inn i tjeneste fra mandags morgen til fredag kveld, sa Sjurelv.

Driftslederen beklaget på vegne av selskapet situasjonen de hadde satt befolkningen i, men understreket at de var like fortvilet som alle andre. På spørsmål om hvordan de skulle få tilbake tilliten sa hun.

– Den eneste måten vi kan få tilbake tilliten på, er ved at vi leverer de tjenestene vi har forpliktet oss til.

Hun sa at utfordringene har blitt større enn selskapet hadde forutsett, men at de setter inn store ressurser for å finne og løse de tekniske feilene.

NRK spurte hvorvidt de andre flyene kunne være utsatt for den samme feilen, og om ikke alle flyene burde vært parkert inntil man fant feilen. Til det svarte Babcock-ledelsen at det ikke var noenting med de andre flyene som skulle tilsi at de led av samme svikt og at heller ikke samme flytype i Sverige hadde denne feilen.

På spørsmål fra Nordlys om dette ville koste selskapet mye økonomisk, fikk pressen til svar at nå var det feilsøking og det å få løst problemet som var det viktigste. De understreket flere ganger at sikkerheten til pasientene var i høysetet.

De kunne ikke svare på hvor lang tid det ville ta å få løst feilen, og beklaget også dette.



Mens Babcock beklager og jobber på spreng med å løse feilene på de livsviktige ambulanseflyene er sinnene satt i kok i Nord-Norge. Bare en time før pressekonferansen sa hjertespesialist ved UNN, Jan Mannsverk, til Altaposten at pasienter med hjerteinfarkt ikke kommer til sykehuset til rett tid grunnet situasjonen med flyene, og den erfarne legen Jan Eggsvik som jobber ute på Nordkyn, sendte en bekymret epost til Altaposten søndag morgen, der han uttrykker sterk bekymring. og maktesløshet, over at ikke Nord-Norge ikke blir tatt på alvor av sentrale myndigheter.