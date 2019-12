Hyllet Sissel med julestjerne: – Du har et hjerte av gull

nyheter

Ragnhild Margrethe Tapio spaserer mot et hus på Aronnes, med en julestjerne i høyre hånd. Altapostens representant følger like bak. Vi går rett inn, uten å banke, her er man sikkert hjertelig velkommen når som helst. Inne på kjøkkenet står Sissel Thomassen med sin kjære Knut-Olav, når Ragnhild hilser og strekker fram det hun har med seg.

– Hvem bør få julestjerne? Har du tips om hvem som fortjener honnør for sin uegennyttige innsats.

– Jeg har med en hverdagshelt-julestjerne som jeg har fått fra Altaposten, fordi du er min hverdagshelt, rekker Ragnhild å si før tårene kommer, og hun og Sissel omfavner hverandre.

– Åh så hyggelig, så snill du er, svarer Sissel.

– Hun stiller opp

Dagen før hadde Ragnhild tatt kontakt med Altaposten for å gi sitt tips til hvem som kunne få julestjernen, ifølge henne var det ett navn som dukket opp i hodet med en gang.

– Min hverdagshelt heter Sissel Thomassen. Hun stiller opp for hele sin familie, sine venner og har vært en ildsjel innen idretten i Alta tidligere. Hverdagshelten min fortjener en julestjerne fordi hun har et stort, varmt hjerte og er alltid hjelpsom, var begrunnelsen hennes.

Julestjerne Hylles for sitt engasjement: – En magisk stjerne Conny får Altapostens første julestjerne for sin innsats for de vanskeligstilte og for miljøet.

Fikset middag

– For en overraskelse, jeg skjønte ingenting, fortsetter Sissel.

– Du stiller alltid opp for oss, for ungene, barnebarna, gubben. Du har et hjerte av gull, sier en gråtkvalt Ragnhild.

Ragnhild ble operert i mai, som resulterte i at hele sommeren og høsten gikk til å gå på krykker.

– Sissel var ofte innom med middag og sjekket at jeg hadde det bra, forteller Ragnhild som har kjent julestjernemottakeren i snart ti år.

Elsker å være med flokken

– Det som motiverer meg nå er at jeg er helt ute av arbeid. Jeg har noen dager som er helt uten krutt, så når jeg da har gode dager vil jeg gjerne ta igjen for de dagene som ikke har vært så gode. Jeg elsker jo å være sammen med flokken min, hvis man kan si det sånn, sier Sissel.

Kjærligheten for folk gjør at Sissel savner jobben i posten, en arbeidsplass hun hadde i 37 år.

– Jeg savner selvfølgelig kolleger, men også kundene veldig mye. Nå i julestria kunne det være hektisk, men det var artig også.

Ildsjeler

Både Sissel og Knut-Olav har vært aktive som trenere innen Altaidretten, i fotball, håndball og svømming. Knut-Olav har vært fotballtrener i Alta IF i 20 år, for alle sine unger. Sissel var i sin tid en meget god håndballspiller og er datter av Altas OL-deltaker Per Olsen.

Hun roser gubben.

– Det er han som fortjener skryt for trenerdelen, det er beundringsverdig. Han hadde aldri fritid, når han var ferdig etter de 20 årene visste han nesten ikke hva han skulle gjøre.

– Jeg foreslo at vi skulle ta ringbussen sånn at vi hvert fall kom oss på en busstur, spøker Knut-Olav.

Føler seg normal

– For min del har det gått mest i dugnadsarbeid i håndballen; turneringer, loppemarkeder og lotterier. Ellers har vi nå bare vært vanlige foreldre som har fulgt opp barna på tur og sånne ting. Vi er vel litt sportsgale, innrømmer Sissel.

Ekteparet har fire barn og to barnebarn, og gjennom sine barn har de blitt kjent med masse av det de kaller flott ungdom. Veldig ofte har stua vært fylt med barna og deres venner, som kommer kledd i drakter for å se fotballkamper på tv. Hver gang har Sissel stått klar med hjembakst.

– Jeg tenker ikke på at noe jeg har gjort er stort, jeg føler meg som en normal person som liker å være med folk.