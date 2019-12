Elvebakken-hallen kan bli utsatt

nyheter

Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2020 tatt ut finansieringen av en ny hall bygd ved Elvebakken skole. Rådmannens argumenent har både vært økonomisk, men også at i det øyeblikk spaden settes i jorda for hallbyggingen, vil det også være umulig å komme utenom Elvebakken skole som sentral skole for 1-7-trinnene i østre deler av Alta by. I formannskapet fikk Hansen støtte hos fungerende gruppeleder i Frp, Odd Erling Mikalsen: