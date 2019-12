– Mine partikameratene bør tenke seg om i forhold til bruk av P-avgift og ny hall

nyheter

Otto Aas var sentral i politisk ledelse i store deler av 2000-tallet, og var også SVs representant i politisk ledelse fra 2015 og fram til valget i høst. I sin tid var han en pådriver for å få innført parkeringsavgift og utviklet ordningen. Nå er Aas bekymret for det han betegner som en tukling med et system som har vært med å utvikle Alta, og som har fungert så godt at det har samlet det politiske miljøet bak ordningen.