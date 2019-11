Ytterligere fire personer siktet i kongekrabbe-saken

nyheter

Det ble aksjonert en rekke steder i Øst-Finnmark torsdag kveld og fredag morgen, skriver NRK.

Flere av personene skal ha sittet i avhør hos politiet fredag. Det er ukjent hvordan de stiller seg til siktelsene.

Totalt er 20 personer pågrepet på landbasis, 14 av dem i Finnmark. Det er også gjort pågripelser på Sør- og Østlandet, samt i Troms.

Tre av personene er fengslet for omsetting av ulovlig kongekrabbe. De er siktet for grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning, heleri eller medvirkning til dette.

Politiet mener at kongekrabbe fra Finnmark, verdt millioner av kroner, er solgt over hele landet. De mener at transporten har gått via et transportselskap i Øst-Finnmark.

Krabbene skal ha blitt solgt i hele landet, til en langt lavere pris enn lovlig omsatt kongekrabbe. Kongekrabbetransporten skal ha pågått i minst ti år.

Politiet gjennomførte en aksjon mot et forretningsbygg i Tana kommune fredag i forrige uke. Ifølge Fiskeribladet var det vareterminalen til et transportselskap politiet aksjonerte mot.

Samme dag opplyste Kripos til NRK at et transportselskap på Østlandet står sentralt i politiets etterforskning. Flere av de ansatte i selskapet er siktet i saken.