Vil ha frem flere gode gründere i Finnmark

nyheter

– Vi er svært glade for å ha fått en slik aktør med på laget, og vi ser at vi kan ha stor nytte og utbytte av hverandre. Ungdomsbedrift (UB) handler om å starte, drive og avvikle en bedrift i løpet av et skoleår. Alle skal ut i arbeidslivet i framtiden. Kompetansen disse elevene tilegner seg vil være utrulig viktig senere i livet, sier Trine Hogseth, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Finnmark.

Innovasjon Norge Arktis går inn som ny hovedsamarbeidspart i UE Finnmark for årene 2019–2021.

Yrkesfag

I Finnmark er 70 prosent av elevene som velger entreprenørskap fra yrkesfag. Dette er elever som senere kanskje skal ta et fagbrev, kanskje være ansatt i en bedrift, eller starte for seg selv. Hogseth understreker at nettverksarbeid er viktig.

Hun trekker også fram den nye lærerplanen, hvor det i den overordna delen er tverrfaglige temaer som folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Alle disse blir implementert i entreprenørskapsarbeidet.

– Kanskje særlig demokrati og medborgerskap, sier Hogseth.

Innovasjonscamp

IN Arktis er knyttet opp arrangementet Kick off og Innovasjonscamp (IC), som er et årlig tilbud vi har for våre Ungdomsbedriftselever i de videregående skolene i Finnmark. Arrangement gjennomføres hver høst og IN Arktis bidrar her med både foredrag/innledning på Kick off og oppdrag til Innovasjonscampen, hvor de også stiller som veiledere og er i jury.

– Ungdommene får presentert en problemstilling, som de i løpet av campen skal prøve å løse. Årets camp handlet om bærekraft, forklarer Hogseth.

– Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier, det være seg verdier i form av både produkter og/eller tjenester. Entreprenørskap handler om å se muligheter i seg og rundt seg, og ha ferdigheter til å gjøre noe med det. Hva vi skal leve av i fremtiden vet vi ikke, men ungdommen er her og nå, og det er de som er fremtidens verdiskapere. Det å jobbe med reelle og samfunnsrelaterte utfordringer er nyttig for å kunne møte en ukjent framtid, sier Hogseth.

Delmål

– Innovasjon Norge har som ett av tre delmål; å bidra til å få frem flere gode gründere. Den jobben som UE gjør på landsbasis med entreprenørskap er uhyre viktig for Norge. Ungdomsbedriftene er fremtidens ledere og arbeidstakere. IN Arktis ser på samarbeidet som en ren investering. Vi investerer tid og ressurser i å være en aktiv partner av UE på bl.a. innovasjonscampene, slik at vi kan få verdifulle innspill på aktuelle utfordringer som det etablerte næringslivet allerede jobber med. Vi ser stadig at Ungdomsbedrifter kommer med forretningsmodeller og ideer som godt kunne vært kommersialisert. Vi tar eierskap til Innovasjonscampen fordi vi tror at vi der vil finne de menneskene og ideene som etter hvert kan utvikle vår egen landsdel, sier Atle Malinen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Arktis.